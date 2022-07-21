К «Дія.City» уже присоединились почти 300 компаний — Finance.ua

К «Дія.City» уже присоединились почти 300 компаний
К налоговой и правовой системе для технологического бизнеса «Дія.City» уже присоединились около 300 компаний.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
«Дія.City — специальное пространство с самыми низкими налогами для компаний. Оно создает лучшие условия для развития технологического бизнеса в Украине. Сейчас почти 300 компаний — резиденты „Дія.City“. В них работают более 21 000 специалистов», — заявил Федоров.
По его словам, Минцифры стремится к тому, чтобы таких компаний становилось больше, а процесс вступления в «Дія.City» был максимально удобным и комфортным.
«Поэтому команда запустила YouTube-канал с инструкциями и разъяснениями о резидентстве, его условиях, формах сотрудничества и размере налогов в „Дія.Сity“. Это поможет многим компаниям, которые пока колеблются по поводу резидентства, принять верное решение», — подчеркнул Федоров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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