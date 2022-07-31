К 2030 число пользователей криптовалюты может превысить миллиард — Finance.ua

К 2030 число пользователей криптовалюты может превысить миллиард Сегодня 06:43 — Финтех и Карты

К 2030 число пользователей криптовалюты может превысить миллиард

Эксперты компании BCG (Boston Consulting Group) опубликовали отчет, согласно которому рынок криптовалют ожидает бурный рост. В первую очередь это касается количества зарегистрированных пользователей. Ожидается, что общее число держателей цифровых активов может превысить 1 миллиард уже к 2030 году.

Исследование демонстрирует , что рынок криптовалют по-прежнему находится на начальном этапе развития. Несмотря на приличную капитализацию, население боится вкладывать деньги в отрасль. Согласно отчету, лишь 0,3% индивидуальных богатств люди инвестируют в крипту. К примеру, в акции вкладывают до 25% личного состояния.

Как мы видим, рынок цифровых активов сложно соотносить с его фондовым братом. Однако именно этот показатель свидетельствует о неглубоком проникновении капитала в мир криптовалют. Вне всякого сомнения, отрасль обладает впечатляющим потенциалом роста.

Как и многие другие эксперты, сотрудники компании из «большой тройки консалтинга», делают ставку на развертывание технологий Web3. Запуск сети нового поколения, вероятно, даст импульс к активному переходу на криптовалюту.

К тому же индикатором роста популярности цифровых активов считается интерес крупных инвесторов. Киты индустрии продолжают активно вкладывать деньги и, вопреки недавним потрясениям, по-прежнему верят в будущее криптовалют.

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