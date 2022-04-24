К 2027 году ЕС полностью откажется от российского газа — австрийский министр — Finance.ua
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К 2027 году ЕС полностью откажется от российского газа — австрийский министр

Сегодня 19:42Энергетика
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Сегодня Австрия на 80% зависит от поставок российского газа. Евросоюз откажется от поставок из рф до 2027 года.
Об этом сообщила австрийский министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер в интервью Kurier.
«Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, добиться ее удастся при совместной работе», — сказала она.
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Леоноре Гевесслер также сообщила, что план поэтапного отказа состоит из трех целей: сократить потребление газа или полностью отказаться от него, например, заменив систему газового отопления и перейдя на экологически чистое электричество.
Во-вторых, увеличение внутреннего производства, то есть расширение производства водорода и биогаза.
И в-третьих, искать новые страны-поставщики, диверсифицировать, например, больше из Норвегии или сжиженного газа.
«Мы участвуем в общей платформе закупок ЕС, потому что это возможно только с европейским альянсом», — подчеркнула она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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