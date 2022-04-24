Леоноре Гевесслер также сообщила, что план поэтапного отказа состоит из трех целей: сократить потребление газа или полностью отказаться от него, например, заменив систему газового отопления и перейдя на экологически чистое электричество.
Во-вторых, увеличение внутреннего производства, то есть расширение производства водорода и биогаза.
И в-третьих, искать новые страны-поставщики, диверсифицировать, например, больше из Норвегии или сжиженного газа.
«Мы участвуем в общей платформе закупок ЕС, потому что это возможно только с европейским альянсом», — подчеркнула она.