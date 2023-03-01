JYSK открыл новый автономный магазин концепции 3.0 в Киеве — Finance.ua
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JYSK открыл новый автономный магазин концепции 3.0 в Киеве

Фондовый рынок
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Скандинавская сеть магазинов для дома JYSK открыла в киевском ТЦ «Караван» новый магазин, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» пресс-служба компании в среду.
Это первое открытие в 2023 году. Компания анонсирует еще два открытия весной.
«До начала войны JYSK насчитывала 85 магазинов в Украине. За прошлый год мы возобновили работу большинства из них, открыли четыре новых и планируем открыть еще два новых магазина к лету 2023 года — во Львове и Коломые», — рассказал Country director JYSK в Украине Евгений Иваница.
Магазин в ТЦ «Караван» площадью 1446 кв. м построен в соответствии с современной концепцией сети 3.0 с соответствующим освещением и пространственным дизайном, зональным размещением товарных категорий для более комфортных покупок. Магазин имеет формат аутлет, который подразумевает наличие большей доли товаров со скидкой в ассортименте. ТЦ оборудован генератором.
JYSK — часть датской семейной группы Lars Larsen Group с общим оборотом EUR5,3 млрд в 2020/21 финансовом году. Оборот JYSK в 2021/22 финроке составил 4,87 млрд евро.
На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 3,2 тыс. магазинов в 48 странах, преимущественно в Европе.
Сегодня в Украине работает 83 магазина JYSK и интернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в Украине насчитывает 825 человек.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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