Just business: война в Украине не остановила Египет от приема российских туристов — Finance.ua

Just business: война в Украине не остановила Египет от приема российских туристов

Сегодня 17:37 — Мир

Египет, который был одним из самых популярных направлений отдыха украинцев, возобновляет прием российских туристов. Это происходит, несмотря на войну в Украине. Ранее, по данным Министерства туризма Египта, 40% туристов на морских курортах этой страны составляли гости из Украины и россии.

Египет хоть и осудил вторжение оккупанта в Украину в начале марта, но уже готовится принимать российских туристов: недавно в Ростуризме уже обсудили с посольством Египта в рф запуск туристического сезона, возможности авиасообщения и оплаты услуг банковскими картами «Мир», пишет РБК-Украина.

Egypt Air будет перевозить россиян на курорты Красного моря

Флагманский перевозчик Египта Egypt Air даже на фоне сокрушительных санкций ЕС и США против рф возобновляет рейсы из москвы в Египет. На ближайшие даты на сайте доступно бронирование в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Согласно расписанию, с середины апреля авиакомпания будет летать в столицу рф ежедневно на самолетах Boeing 737-800. Первые рейсы планировались с 9 апреля, но были перенесены на 15 апреля из-за низкой загрузки.

Кстати, отдых в Египте обойдется россиянам недешево — только билет в обе стороны в Хургаду обойдется пассажирам в апреле в 1200 долларов.

Чартерные рейсы из россии возобновились в апреле

Первые группы российских туристов уже начали прибывать в Хургаду в начале апреля. Об этом сообщают Arab News со ссылкой на туроператоров в провинции Красное море, сотрудничающих с российским рынком.

Там уточнили, что первые туристы прибыли в Хургаду от туроператора «Библио-глобус» и ожидали добавления рейсов в Шарм-эль-Шейх. Представитель этой компании сообщил, что авиаперевозчиком для их туристов в Египет в апреле будет авиакомпания Red Wings.

Рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх будут выполняться при условии пребывания туристов от 4 дней. С 13 апреля запланировано выполнять 4 рейса в неделю.

«Россияне будут вывозить деньги в пользу экономики Египта»

Структура экономики Египта состоит не только из доходов туризма, напоминают эксперты. Так, существенную часть средств страна получает от сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности и нефтегаза. При этом страна остро нуждается в любых источниках доходов.

«Конечно, туризм важен для экономики Египта, но есть много других отраслей, в которых зарабатывает страна. К тому же там постоянно нуждаются в деньгах. Посмотрите на историю Египта за последние десять лет: революции, смена власти, авиакатастрофа (в 2015 году в небе над Синаем был сбит российский самолет — ред.). Поэтому прием россиян на курортах — это чистый бизнес Египта», — считает директор туристической компании «Загорье» Игорь Короленко.

По его мнению, если российские туристы продолжат ездить в Египет или вообще куда-нибудь, это будет только обескровливать экономику россии. Ведь в сущности это — импорт для рф, вывоз денег из страны, а их там все меньше и меньше, напоминает эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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