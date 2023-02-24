JPMorgan открыл инновационную лабораторию для разработки возможностей в сфере блокчейна — Finance.ua

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JPMorgan открыл инновационную лабораторию для разработки возможностей в сфере блокчейна

Криптовалюта
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JPMorgan открыл инновационную лабораторию для разработки возможностей в сфере блокчейна
JPMorgan открыл инновационную лабораторию для разработки возможностей в сфере блокчейна
JPMorgan открыл инновационную лабораторию в Афинах, которая сосредоточится на создании возможностей в области блокчейна, искусственного интеллекта и криптографии для платежных компаний по всему миру.
Об этом сообщает Efinancial Careers.
В лаборатории будут открыты четыре инженерные вакансии разного уровня, от ассистента до исполнительного директора, которые будут сосредоточены на технологиях распределенных реестров, искусственном интеллекте и криптографии.
Одна из инженерных ролей будет сосредоточена на создании мобильных приложений и прототипов кошельков, использующих блокчейн для цифровой идентификации.
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По словам Трайона Лоббама, руководителя DeFi-платформы Onyx от JPMorgan, «цифровая идентичность — это ключ к разблокированию масштаба для web3 и может привести к совершенно новым взаимодействиям и услугам как для web2, так и для web3».
В сентябре холдинг JPMorgan нанял бывшего инвестиционного директора Microsoft Тахрима Кэмптона по развитию блокчейн-технологий. В октябре JPMorgan и Visa начали совместную работу по оптимизации трансграничных платежей посредством своих частных блокчейнов — Liink и B2B Connect.
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По материалам:
cryptomisto
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