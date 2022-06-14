JPMorgan и Goldman откажутся от сделок с российскими долгами — Finance.ua
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JPMorgan и Goldman откажутся от сделок с российскими долгами

Сегодня 15:18Фондовый рынок
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JPMorgan и Goldman откажутся от сделок с российскими долгамиJPMorgan и Goldman откажутся от сделок с российскими долгами
Инвестиционные банки JPMorgan Chase&Co и Goldman Sachs Group откажутся обрабатывать сделки с российским суверенным и корпоративным долгом.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
JPMorgan откажется от обработки сделок по таким соглашениям после того, как Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что американским инвесторам не разрешается покупать российские долговые бумаги.
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Представитель Goldman сказал, что он также прекратит подобные транзакции. В заявлении банка указывается, что Goldman Sachs сворачивает свою деятельность, связанную с Россией, и в соответствии с обновленным руководством OFAC больше не будет проводить определенных операций с государственными и корпоративными бумагами россии.
Ранее политика США позволяла площадкам для торговли ценными бумагами, включая Goldman Sachs и JPMorgan, помогать клиентам скупать российский долг на вторичном рынке, когда многие владельцы облигаций бросились выгружать активы. Обновления этой инструкции запретили участникам рынка США покупать как новые, так и существующие долговые ценные бумаги, выпущенные в российской федерации. При этом американские инвесторы все еще могут продавать или держать российские бумаги, но они не могут их больше покупать.
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Напомним, Минфин США заблокировал инвесторов США по покупке российского долга на вторичных рынках и разъяснил, что это предусмотрено действующими санкциями. Ранее считалось, что запрет распространяется только на покупку вновь выпущенных государственных долгов России и некоторых российских корпоративных долгов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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