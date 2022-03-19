Joom, eBay и другие маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины — Finance.ua

Joom, eBay и другие маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины

Сегодня 15:16 — Личные финансы

Joom, eBay и другие маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины

«Укрпочта» провела ряд переговоров с основными мировыми маркетплейсами и договорилась об отмене комиссии для продавцов из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Нам удалось договориться с мировыми маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины. Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify», — говорится в сообщении.⠀

Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев:

Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и отменил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев;

Shopify выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport;

Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что к украинским магазинам не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%;

Etsy «обнулил» счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному «отпуску магазинов»;

eBay применил политику, при которой продавцы не будут получать отрицательные отзывы покупателей до 20 марта.

Кроме того, Global eBay приступил к сбору денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до $10 тыс., которое сделают работники компании.

Также еBay обновили акселартор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 мес. без комиссии) и малый (200 бесплатных листингов).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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