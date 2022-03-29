Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в россию, но продолжит поставлять фармацевтические препараты и медицинские изделия — Finance.ua
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Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в россию, но продолжит поставлять фармацевтические препараты и медицинские изделия

Сегодня 17:40
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Компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в россию из-за «увеличения масштабов гуманитарного кризиса», вызванного войной в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
При этом отмечается, что J&J продолжит поставлять на российский рынок широкий ассортимент фармацевтических препаратов и медицинских изделий.
Одновременно гигант на рынке здравоохранения удвоил свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи до 10 миллионов долларов.
Также сообщается, что компания продолжает поддерживать сотрудников и их семьи в Украине. «Мы по-прежнему надеемся на скорейшее решение и будем продолжать следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи», — заявили в J&J.
Johnson & Johnson входит в число компаний, уже прекративших инвестиции и участие в клинических исследованиях в россии. В структуру J&J входят в том числе такие бренды как Carefree, OB, Clean & Clear, Johnson’s Baby, Listerine, Compeed и другие.
Многие другие компании приостановили некоторые или все операции в россии, но некоторые продолжают продавать там определенные предметы первой необходимости, включая Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. и Kimberly-Clark Corp. При этом в Colgate заявили, что они будут продавать в россии только гигиенические средства, включая базовую зубную пасту, зубные щетки, мыло и продукты для кормления домашних животных.
При этом следует отметить, что хотя часть компаний продолжила продавать средства гигиены первой необходимости в россии, цены на них существенно выросли. Еще 13 марта в Procter & Gamble предупредили, что их продукция в российских магазинах подорожает в среднем на 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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