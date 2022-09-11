Jeep представил новый кроссовер Avenger — Finance.ua

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Jeep представил новый кроссовер Avenger

Технологии&Авто
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Jeep представил новый кроссовер Avenger
Jeep представил новый кроссовер Avenger, Фото: mmr.net.ua
Автопроизводитель Jeep представил новый маленький кроссовер, который будет продаваться в Европе и окажется самым компактным автомобилем марки. Речь идет о модели под названием Avenger EV, которая появится на европейском рынке в 2023 году.
Это электрический кроссовер, построенный на новой платформе STLA, созданной инженерами концерна Stellantis (на ней будет создано еще несколько кроссоверов марки Jeep, а также множество моделей других брендов).
Базовая версия будет иметь передний привод. Заявленный запас хода на полностью заряженных аккумуляторах — 400 км.
Фото: mmr.net.ua
Фото: mmr.net.ua
Avenger EV будет продаваться исключительно в Европе, а вот для рынка США Jeep приготовил сразу три новые модели: хардкорный внедорожник под названием Recon, полностью электрический Wagoneer S и еще один электрический внедорожник, имя которого пока не названо.
Отметим, что Jeep взял на себя обязательство к 2030 году электрифицировать 50% выпускаемых автомобилей, которые марка продает в Америке, а в Европе эта цифра достигнет 100%.
Фото: mmr.net.ua
Фото: mmr.net.ua
По материалам:
MMR
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