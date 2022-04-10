Jeep показал сразу семь новых внедорожников (фото) — Finance.ua
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Jeep показал сразу семь новых внедорожников (фото)

Сегодня 22:05Технологии&Авто
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Опубликованы фото семи новых концепт-каров Jeep. Внедорожники представят на ежегодном пасхальном сафари, которое проводят на бездорожье в американской пустыне Моаб. В нынешнем году оно пройдет 9-18 марта, сообщает официальный сайт Jeep.
Все автомобили подготовили к серьезному бездорожью, а в их доработке приняли участие подразделения Mopar и Jeep Performance Parts. Примечательно, что при этом использовались внедорожные аксессуары, которые уже в свободной продаже. Так что владельцы Jeep могут своими силами воссоздать эти концепт-кары.
Jeep показал сразу семь новых внедорожников (фото)
Все автомобили оснащены внедорожными шинами и лебедкой, а их клиренс увеличен. Некоторые из Jeep также получили стальные бамперы, защиту днища и усиленную подвеску. У части внедорожников сняты двери.
Jeep показал сразу семь новых внедорожников (фото)
Большинство концептов созданы на базе разных версий Jeep Wrangler и Gladiator. Так, в основе Jeep Rubicon 20th Anniversary лежит заряженный Wrangler с 6,4-литровым 475-сильным V8, а вот Jeep Performance Parts Birdcage и Jeep ’41 построены на базе гибридного Wrangler 4Xe. Гибрид Jeep Grand Cherokee 4Xe стал основой для концепта Trailhawk.
Jeep показал сразу семь новых внедорожников (фото)
А Jeep Wrangler Magneto является электромобилем: его моторы развивают 625 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 2 с. Интересно, что электрокар сохранил 6-ступенчатую механическую КПП. Его оснастили батареей емкостью 70 кВт∙ч, а вот запас хода не разглашают.
По материалам: Фокус
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