Jeep отзывает 132 тысячи Cherokee из-за опасности возгорания — Finance.ua

Jeep отзывает 132 тысячи Cherokee из-за опасности возгорания 19.05.2023, 01:17 — Технологии&Авто

Jeep отзывает 132 тысячи Cherokee из-за опасности возгорания

Компания Jeep рекомендует владельцам Cherokee 2014−2016 гг. не парковаться на улице из-за опасности возгорания, связанного с электроприводом окон. Автопроизводитель отзывает 132 099 автомобилей в США, чтобы решить проблему.

Транспортные средства были сделаны с модулем двери с электроприводом в месте, уязвимом к проникновению воды. Это может привести к короткому замыканию электросети, которое может привести к возгоранию автомобиля, что может произойти независимо от того, включено ли зажигание автомобиля.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, этот отзыв касается и тех транспортных средств, которые ранее были исправлены во время отзыва 2015 года, когда пытались устранить проблему.

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Автопроизводитель начал исследовать проблему в январе 2022 года, после того как заметил увеличение количества пожаров в грузовом отсеке кроссоверов Cherokee 2014−2015 годов. Во время встречи с инженерами он проанализировал схему пожара, свидетельские показания и историю автомобиля, чтобы узнать модуль подъемной двери с электроприводом и изменения, внесенные в его конструкцию во время производства.

До 27 апреля 2023 г. было обнаружено 50 сообщений, потенциально касающихся этой проблемы. Через несколько недель, 4 мая, Stellantis решила провести добровольный отзыв. Ему неизвестно о несчастных случаях или травмах, связанных с этой проблемой. Stellantis считает, что пострадавшие транспортные средства были изготовлены в период с 27 февраля 2013 по 9 сентября 2015 года, когда обновление модуля сделало его более устойчивым к проникновению воды.

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Jeep сейчас разрабатывает средство и начнет знакомить владельцев с инструкциями по поводу того, как это исправить, примерно в конце июня. Компания уже сообщила дилерам об отзыве и рекомендует владельцам «не парковать эти транспортные средства внутри зданий или сооружений или вблизи других транспортных средств, пока транспортные средства не завершат окончательный ремонт». Возгорание автомобиля может быстро распространиться на другие автомобили и постройки.

В начале этого года Jeep отозвал почти 60 000 внедорожников Wrangler, изготовленных с октября 2019 по май 2022 года. Компании пришлось объявить об отзыве популярного внедорожника из-за того, что неиспользованная шпилька рамы может вызвать утечку топлива в случае аварии. Jeep решил проблему, удалив ненужную шпильку и использовав свежую краску.

Телеканал 24 По материалам:

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