Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото) — Finance.ua
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Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)

Технологии&Авто
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Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)
Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)
Jeep начинает активную электрификацию своего модельного ряда. Уже представлен первый электромобиль в истории марки, а в скором времени к нему присоединятся еще несколько моделей. Об этом стало известно сайту Auto Express.
Электромобилями станут новые Jeep Renegade и Compass следующего поколения. Их должны представить в 2025-2026 гг. и планируют продавать в Европе, Америке и Азии.
Компактные кроссоверы Jeep будут построены на новой электрической платформе STLA Small. Судя по первым рендерам, они сохранят знакомый дизайн с фирменной решеткой радиатора и мускулистыми расширенными крыльями. Новый Jeep Compass станет более обтекаемым тогда, как Renegade останется неуклюжим.
Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)
По предварительным данным, электромобили Jeep предложат в переднеприводной 170-сильной и полноприводной 245-сильной версиях. Запас хода составит около 640 км.
Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)
Новые Jeep Compass и Renegade подорожают, если сравнить со своими бензиновыми предшественниками, но все же останутся очень доступными. Базовые версии модели будут стоить около 40 000 долларов.
По материалам:
Фокус
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