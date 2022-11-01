Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото) — Finance.ua

Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото) Сегодня 01:58 — Технологии&Авто

Jeep готовит два доступных электрокросовера с запасом хода более 600 км (фото)

Jeep начинает активную электрификацию своего модельного ряда. Уже представлен первый электромобиль в истории марки, а в скором времени к нему присоединятся еще несколько моделей. Об этом стало известно сайту Auto Express.

Электромобилями станут новые Jeep Renegade и Compass следующего поколения. Их должны представить в 2025-2026 гг. и планируют продавать в Европе, Америке и Азии.

Компактные кроссоверы Jeep будут построены на новой электрической платформе STLA Small. Судя по первым рендерам, они сохранят знакомый дизайн с фирменной решеткой радиатора и мускулистыми расширенными крыльями. Новый Jeep Compass станет более обтекаемым тогда, как Renegade останется неуклюжим.

По предварительным данным, электромобили Jeep предложат в переднеприводной 170-сильной и полноприводной 245-сильной версиях. Запас хода составит около 640 км.

Новые Jeep Compass и Renegade подорожают, если сравнить со своими бензиновыми предшественниками, но все же останутся очень доступными. Базовые версии модели будут стоить около 40 000 долларов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.