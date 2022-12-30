JDI представила двухсторонний прозрачный телевизор — Finance.ua

JDI представила двухсторонний прозрачный телевизор Сегодня 03:46 — Технологии&Авто

JDI представила двухсторонний прозрачный телевизор

Инженеры компании JDI, Hitachi, Toshiba и Sony объединились, чтобы представить необычный девайс — прозрачный телевизор Raelclear. Он может показывать картинки с двух сторон.

Экран имеет размер 20,8 дюйма и построен по технологии OLED. Производитель заявляет, что это дисплей с самым высоким в мире коэффициентом пропускания света (84%). Экраном могут пользоваться сразу два человека.

JDI уже имеет 12,3-дюймовую версию прозрачного телевизора. Увеличенная модель лучше по всем параметрам. Характеристики Raelclear:

размер: 20,8-дюйма;

разрешение: 1280×720 пикселей;

частота обновления: 120 Гц;

яркость: 300 болт;

светопропускание: 84%;

отображение до 4096 цветов.

Компания планирует доставить телевизор на выставку CES 2023, которая начнется 5 января. Массовое производство намечено на осень 2023 года. Примерную стоимость озвучат на январском мероприятии.

iLenta По материалам:

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