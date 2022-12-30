JDI представила двухсторонний прозрачный телевизор — Finance.ua

JDI представила двухсторонний прозрачный телевизор
Инженеры компании JDI, Hitachi, Toshiba и Sony объединились, чтобы представить необычный девайс — прозрачный телевизор Raelclear. Он может показывать картинки с двух сторон.
Экран имеет размер 20,8 дюйма и построен по технологии OLED. Производитель заявляет, что это дисплей с самым высоким в мире коэффициентом пропускания света (84%). Экраном могут пользоваться сразу два человека.
JDI уже имеет 12,3-дюймовую версию прозрачного телевизора. Увеличенная модель лучше по всем параметрам. Характеристики Raelclear:
- размер: 20,8-дюйма;
- разрешение: 1280×720 пикселей;
- частота обновления: 120 Гц;
- яркость: 300 болт;
- светопропускание: 84%;
- отображение до 4096 цветов.
Компания планирует доставить телевизор на выставку CES 2023, которая начнется 5 января. Массовое производство намечено на осень 2023 года. Примерную стоимость озвучат на январском мероприятии.
Поделиться новостью