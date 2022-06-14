Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II — Finance.ua

Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II

Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II

Заводское подразделение Jaguar Classic Works, которое специализируется на работе с раритетными автомобилями, в рамках масштабных празднований по случаю 70-летия нахождения Елизаветы II на престоле представил Jaguar E-Type Roadster Series 1. Классический спорткар подготовили по заказу одного из клиентов марки, который пожелал совместить оригинальную модель и заводские доработки в одном автомобиле. Публичный дебют уникального кабриолета состоялся во время парада эксклюзивных машин Jaguar на Platinum Jubilee Pageant.

Владелец автомобиля пожелал машину, выпущенную в тот же год, что родился и он сам, с индивидуальными доработками. В итоге был найден кабриолет 1965 года, собранный всего через два дня после рождения клиента, который силами специалистов Jaguar Classic Works превратили в уникальный и неповторимый экземпляр.

На протяжении 12 месяцев на заводе шла тщательная реставрация. Восстановленный кузов окрасили в эксклюзивный тёмно-синий цвет, вдохновлённый флагом «Юнион Джек», а салон отделан красной кожей ручной выделки.

Практически оригинальный дизайн кузова дополнен лишь нештатной светодиодной оптикой, а хромированные бамперы и спицованные колёса остались штатными. Оригинальный 4,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель был заменен 4,7-литровым двигателем, который сочетается со специально разработанной для Jaguar Classic пятиступенчатой ​​коробкой передач. Установлена спортивная выхлопная система, модернизирована подвеска, что в сочетании с более широкими покрышками и усиленными тормозами улучшает не только динамику, но и управляемость автомобиля.

Оснащение уникального Jaguar E-Type Roadster Series 1 включает в себя информационно-развлекательную систему, которая сочетает в себе элементы управления с сенсорным экраном, спутниковую навигацию и Bluetooth, а также ряд аксессуаров, доступных для заводской лимитированной версии E-Type 60 Collection Edition.

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