Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II — Finance.ua
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Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II

Сегодня 02:36Технологии&Авто
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Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы IIJaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II
Заводское подразделение Jaguar Classic Works, которое специализируется на работе с раритетными автомобилями, в рамках масштабных празднований по случаю 70-летия нахождения Елизаветы II на престоле представил Jaguar E-Type Roadster Series 1. Классический спорткар подготовили по заказу одного из клиентов марки, который пожелал совместить оригинальную модель и заводские доработки в одном автомобиле. Публичный дебют уникального кабриолета состоялся во время парада эксклюзивных машин Jaguar на Platinum Jubilee Pageant.
Владелец автомобиля пожелал машину, выпущенную в тот же год, что родился и он сам, с индивидуальными доработками. В итоге был найден кабриолет 1965 года, собранный всего через два дня после рождения клиента, который силами специалистов Jaguar Classic Works превратили в уникальный и неповторимый экземпляр.
Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II
На протяжении 12 месяцев на заводе шла тщательная реставрация. Восстановленный кузов окрасили в эксклюзивный тёмно-синий цвет, вдохновлённый флагом «Юнион Джек», а салон отделан красной кожей ручной выделки.
Практически оригинальный дизайн кузова дополнен лишь нештатной светодиодной оптикой, а хромированные бамперы и спицованные колёса остались штатными. Оригинальный 4,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель был заменен 4,7-литровым двигателем, который сочетается со специально разработанной для Jaguar Classic пятиступенчатой ​​коробкой передач. Установлена спортивная выхлопная система, модернизирована подвеска, что в сочетании с более широкими покрышками и усиленными тормозами улучшает не только динамику, но и управляемость автомобиля.
Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II
Jaguar сделал эксклюзивный E-Type в честь платинового юбилея Елизаветы II
Оснащение уникального Jaguar E-Type Roadster Series 1 включает в себя информационно-развлекательную систему, которая сочетает в себе элементы управления с сенсорным экраном, спутниковую навигацию и Bluetooth, а также ряд аксессуаров, доступных для заводской лимитированной версии E-Type 60 Collection Edition.
По материалам: motor.ru
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