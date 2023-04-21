Jaguar инвестирует £15 миллиардов в разработку электромобилей — Finance.ua

Jaguar инвестирует £15 миллиардов в разработку электромобилей
Компания Jaguar Land Rover (JRL) инвестирует 15 миллиардов фунтов стерлингов (18,7 млрд долларов США) в разработку электромобилей и функций автономного вождения в течение следующих пяти лет.
Компания проведет инвестирование в рамках плана отказа от двигателей внутреннего сгорания.
План предусматривает превращение британского завода JRL в городе Хейлвуд в завод, который будет производить только электромобили.
Это объявление — первый детальный план от автопроизводителя через два года после заявлений об инвестиционных планах в электромобиле и переосмыслении Jaguar как бренда, который выпускает только электрические авто.
JRL имеет ограниченный опыт производства электромобилей. Внедорожник I-Pace — единственный полностью электрический автомобиль компании — производится канадской компанией Magna International в Австрии.
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