Известный производитель аксессуаров презентовал Bitcoin часы — Finance.ua
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Известный производитель аксессуаров презентовал Bitcoin часы

Финтех и Карты
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Известный производитель аксессуаров презентовал Bitcoin часы
Известный производитель аксессуаров презентовал Bitcoin часы
Компания Jacob&Co. сообщила о создании элитной лимитированной серии часов Astronomia Solar Bitcoin. Аксессуар можно приобрести только по предварительной записи. По словам фирмы, новый ограниченный выпуск часов по теме Bitcoin — первый аксессуар высокой сложности, вдохновленный сферой криптовалют.
Элитные часы содержат вращающийся логотип криптовалюты BTC, солнце с желтым сапфиром, луну с бриллиантом в 1 карат и золотую планету Земля. На циферблате также присутствует миниатюрный черный ракетный корабль, ракета со знаком Bitcoin, тянущаяся к Луне.
Интересно, что обвал рынка криптовалюты в июле привел к увеличению предложения элитных часов, доступных на вторичном рынке. Несмотря на то, что курсы криптовалют продолжают существенно колебаться, производители роскошных часов продолжают осваивать криптовалютную отрасль — через новые дизайны часов на тему криптовалют или принимая у них платежи за свои товары.

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По материалам:
noworries
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