Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты — Finance.ua

Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты Вчера 03:40 — Криптовалюта

Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты

Известный критик флагманской криптовалюты и поклонник золота Питер Шифф озвучил свою новую точку зрения по поводу Bitcoin. Аналитик назвал владельцев BTC сектантами, ничего не понимающими в современной экономике.

По словам Шиффа, цифровая валюта «вообще никому не нужна». Она дорожает только за счет того, что одни инвесторы уговаривают других приобрести BTC, уверен критик. Такое поведение финансист сравнил с культом и отметил, что владельцы криптовалюты ведут себя как обычные члены секты.

Пользователи Твиттера подвергли критике заявление Питера Шиффа. Они напомнили ему, что в течение нескольких лет Шифф заявлял, что Bitcoin скоро рухнет. Однако криптовалюта , наоборот, продолжает прибавлять в стоимости.

Так, вчера стоимость флагмана рынка взлетела выше критического уровня сопротивления. На локальном пике рыночная стоимость главной криптовалюты достигла отметки $35 280 (пара BTC/ USDT , криптовалютная биржа Binance). Скачок BTC произошел на фоне ожиданий одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) первого спотового ETF.

Напомним, в марте этого года Шифф заявил, что Bitcoin упадет до нуля в будущем.

«Все равно Bitcoin рухнет до нуля. Просто это будет долгий путь падения», — написал Питер Шифф на своей странице в Твиттере.

Тогда на фоне банковского кризиса в США Шифф призвал своих подписчиков уже сейчас продавать Bitcoin и другие цифровые активы, поскольку в ближайшее время криптоиндустрию «ожидают новые банкротства».

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noworries По материалам:

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