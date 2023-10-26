Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты — Finance.ua

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Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты

Криптовалюта
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Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты
Известный критик криптовалюты назвал владельцев Bitcoin членами секты
Известный критик флагманской криптовалюты и поклонник золота Питер Шифф озвучил свою новую точку зрения по поводу Bitcoin. Аналитик назвал владельцев BTC сектантами, ничего не понимающими в современной экономике.
По словам Шиффа, цифровая валюта «вообще никому не нужна». Она дорожает только за счет того, что одни инвесторы уговаривают других приобрести BTC, уверен критик. Такое поведение финансист сравнил с культом и отметил, что владельцы криптовалюты ведут себя как обычные члены секты.
Пользователи Твиттера подвергли критике заявление Питера Шиффа. Они напомнили ему, что в течение нескольких лет Шифф заявлял, что Bitcoin скоро рухнет. Однако криптовалюта, наоборот, продолжает прибавлять в стоимости.

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Так, вчера стоимость флагмана рынка взлетела выше критического уровня сопротивления. На локальном пике рыночная стоимость главной криптовалюты достигла отметки $35 280 (пара BTC/USDT, криптовалютная биржа Binance). Скачок BTC произошел на фоне ожиданий одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) первого спотового ETF.
Напомним, в марте этого года Шифф заявил, что Bitcoin упадет до нуля в будущем.
«Все равно Bitcoin рухнет до нуля. Просто это будет долгий путь падения», — написал Питер Шифф на своей странице в Твиттере.
Тогда на фоне банковского кризиса в США Шифф призвал своих подписчиков уже сейчас продавать Bitcoin и другие цифровые активы, поскольку в ближайшее время криптоиндустрию «ожидают новые банкротства».
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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