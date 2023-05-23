Израиль стремится с помощью ИИ стать сверхдержавой — Finance.ua

Израиль стремится с помощью ИИ стать сверхдержавой Сегодня 18:00 — Мир

Израиль стремится с помощью ИИ стать сверхдержавой

Израиль стремится использовать свое технологическое мастерство, чтобы стать сверхдержавой в сфере искусственного интеллекта. Здесь считают, что ИИ со временем может иметь военное применение.

Такое заявление сделал генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир, пишет Reuters

По его словам, шаги, направленные на использование быстрого развития искусственного интеллекта, включают создание специальной организации для военной робототехники в министерстве и рекордно высокий бюджет на соответствующие исследования и разработки в этом году.

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«Есть те, кто видит искусственный интеллект как следующую революцию в изменении лица войны на поле боя», — сказал Эяль на конференции Герцлии, ежегодном международном форуме безопасности.

Он назвал GPT и AGI сферами глубокого обучения, которые рассматриваются гражданскими отраслями искусственного интеллекта и со временем могут иметь военное применение.

Замер сказал, что они потенциально способны работать как самостоятельно, так и в команде и принимать решения в невиданном масштабе.

«Наша миссия состоит в том, чтобы превратить Государство Израиль в супердержаву с искусственным интеллектом и быть во главе очень ограниченного количества входящих в этот клуб мировых государств», — сказал Эяль.

Израильские военные открыли завесу над некоторыми уже развернутыми автономными системами. В этом месяце государственная компания Israel Aerospace Industries представила автономную подлодку для сбора разведывательной информации, которая уже отработала много часов.

Также Эяль назвал достижения Израиля в кибервойне, которая, как считается, использовалась против иранских ядерных объектов в «правильном и своевременном распознавании оборонных, экономических, национальных и международных измерений».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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