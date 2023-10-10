Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти — Finance.ua
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Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти

Энергетика
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Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
Израиль приказал закрыть газовое месторождение Тамар из-за боевых действий. Это может подвергнуть угрозе планы Израиля стать региональным поставщиком газа. Следствием для Европы может стать повышение цен на газ.
Об этом информирует Bloomberg.
Израиль приказал закрыть крупное газовое месторождение в восточном Средиземноморье, принадлежащее компании Chevron Corp., из соображений безопасности, поскольку боевые действия между ХАМАСом и израильскими военными продолжаются уже третий день.
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«В связи с сложившейся ситуацией, служба безопасности распорядилась временно прекратить поставки природного газа из месторождения Тамар», — говорится в заявлении министерства энергетики страны.
Открытие газовых месторождений в Израиле за последние два десятилетия трансформировало экономику страны, и закрытие месторождения, расположенного примерно в 80 километрах к западу от Хайфы, ставит под угрозу планы Израиля стать главным региональным поставщиком. В августе Израиль заявил, что будет экспортировать больше газа в Египет по этому проекту на фоне укрепления связей со своим соседом.
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Часть египетских поставок идет в Европу, где покупатели все больше полагаются на альтернативы российским трубопроводным потокам. В краткосрочной перспективе остановка месторождения может привести к снижению объемов последующих поставок либо даже задержкам. Цены на газ в Европе уже выросли на 14%.
«Нашим главным приоритетом является безопасность нашего персонала, местного населения, окружающей среды и наших объектов», — говорится в заявлении компании Chevron, отправленном по электронной почте. Компания продолжает поставлять газ клиентам в Израиле и регионе из другого крупного проекта под названием «Левиафан».
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Газ на месторождении Тамар добывается из шести скважин, добыча из каждой составляет примерно от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров в сутки, согласно информации на сайте Chevron.
Напомним, в субботу, 7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и «Исламский джихад» сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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