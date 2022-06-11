Изображения OnePlus 10 раскрывают дизайн и технические характеристики — Finance.ua

Изображения OnePlus 10 раскрывают дизайн и технические характеристики

OnePlus готовит смартфон OnePlus 10, который займет в линейке производителя промежуточное положение между OnePlus 10 Pro и OnePlus 10R.

Премьера новинки может состояться уже в июле. Первой страной, где стартуют продажи, станет Индия.

Как пишет источник, ранее для этой модели рассчитывали использовать SoC Dimensity 9000, но в последний момент разработчики выбрали вместо нее Snapdragon 8 Plus Gen 1. Мегапиксельная передняя камера, основная камера с датчиками разрешением 50, 16 и 2 Мп.

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Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, он будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядку мощностью 150 Вт. В качестве ОС выступит Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12. Также смартфон получит стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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