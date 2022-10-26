Изменилась ли процедура оформления прав аренды земли — Finance.ua
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Изменилась ли процедура оформления прав аренды земли

Аграрный рынок
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Возобновление оформления прав аренды земельных участков сельхозназначения и усовершенствования законодательства по охране земель положительно повлияет на развитие громад и будет способствовать наполнению местных бюджетов.
Об этом отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Людмила Шемелинец, говорится в сообщении Минагрополитики.
По ее мнению, также это позволит ввести механизм для учета поврежденных в результате российской агрессии земельных участков и сведений, необходимых для расчета ущерба, причиненного землевладельцам и землепользователям.
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Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля реестры не работали, не регистрировались вещные права. Существующие договоры автоматически продлевались на год без регистрации изменений в государственном реестре прав и без внесения информации в кадастр.
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«Благодаря совместной наработке с народными депутатами Украины возобновлена возможность выставления права аренды земельных участков государственной и коммунальной формы собственности на торги через электронные аукционы, что значительно улучшит ситуацию с поступлением средств в органы местного самоуправления, наполнение бюджетов», — отметила Людмила Шемелинец.
Она уточнила, что процедура оформления прав аренды не изменилась и остается такой же, как до 24 февраля. В части проведения земельных торгов изменения не предусмотрены.
Совершенствование законодательства об охране земель сельскохозяйственного назначения предусматривает разработку специальных рабочих проектов и внесение в Государственный земельный кадастр сведений, необходимых для учета количества нарушенных земель, в частности поврежденных вследствие агрессии рф, необходимых мер по проведению работ по восстановлению, и позволит оценить размер повреждений и необходимую сумму для их восстановления.
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«Перечень информации, которая должна быть внесена в кадастр, готовится сейчас министерством и Госгеокадастром и будет утвержден постановлением КМУ. Именно благодаря этой информации мы будем иметь необходимый объем работ и будем понимать, как восстанавливать наши земли, какое количество этих земель и какова сумма нужна для возмещения ущерба землевладельцам и землепользователям», — объяснила Людмила Шемелинец.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
agronews
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