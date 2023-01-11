Изменения в порядок регистрации налоговых накладных вступили в силу — Finance.ua

Изменения в порядок регистрации налоговых накладных вступили в силу Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Постановление Кабинета Министров о внесении изменений в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки вступило в силу 11 января.

Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме

«С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в порядок регистрации налоговых накладных, разработанные совместно с экспертами, бизнесом и финансовым комитетом ВР», — отметил Гетманцев.

По его убеждению, благодаря изменениям в указанный порядок удастся уменьшить количество блокировок налоговых накладных, а также немотивированное отнесение предприятий к рисковым.

В частности, согласно изменениям автоматически разблокируются налоговые накладные, заблокированные с 14 октября до регистрации таблицы данных предприятия (по УКТ ВЭД в действующих таблицах).

Безусловной регистрации подлежат налоговые и расчетные корректировки по объему операций до 5 000 грн (объемом до 500 000 грн в месяц).

Кроме того, решения об отнесении плательщика к рисковым должны быть мотивированы конкретными обстоятельствами, указанными в решении, а вывод плательщика из категории рисковых автоматически влечет вывод и всех его контрагентов при условии, что они внесены в перечень рисковых исключительно через хозяйственные операции с плательщиком, которого вывели из рисковых.

Как сообщалось, после вступления в силу обновленного Порядка остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки предприниматели стали массово жаловаться на безосновательную блокировку налоговиками регистрации НДС-документации в Едином реестре налоговых накладных. Накладные блокировали при обнаружении только одного из критериев рисковости, а не трех, как раньше. Что фактически останавливало расчеты между контрагентами и делало невозможным возмещение НДС.

Кабинет Министров 23 декабря внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

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Укрінформ По материалам:

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