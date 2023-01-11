Изменения в порядок регистрации налоговых накладных вступили в силу — Finance.ua
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Изменения в порядок регистрации налоговых накладных вступили в силу

Казна и Политика
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Постановление Кабинета Министров о внесении изменений в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки вступило в силу 11 января.
Об этом сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.
«С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в порядок регистрации налоговых накладных, разработанные совместно с экспертами, бизнесом и финансовым комитетом ВР», — отметил Гетманцев.
По его убеждению, благодаря изменениям в указанный порядок удастся уменьшить количество блокировок налоговых накладных, а также немотивированное отнесение предприятий к рисковым.
В частности, согласно изменениям автоматически разблокируются налоговые накладные, заблокированные с 14 октября до регистрации таблицы данных предприятия (по УКТ ВЭД в действующих таблицах).
Безусловной регистрации подлежат налоговые и расчетные корректировки по объему операций до 5 000 грн (объемом до 500 000 грн в месяц).
Кроме того, решения об отнесении плательщика к рисковым должны быть мотивированы конкретными обстоятельствами, указанными в решении, а вывод плательщика из категории рисковых автоматически влечет вывод и всех его контрагентов при условии, что они внесены в перечень рисковых исключительно через хозяйственные операции с плательщиком, которого вывели из рисковых.
Как сообщалось, после вступления в силу обновленного Порядка остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки предприниматели стали массово жаловаться на безосновательную блокировку налоговиками регистрации НДС-документации в Едином реестре налоговых накладных. Накладные блокировали при обнаружении только одного из критериев рисковости, а не трех, как раньше. Что фактически останавливало расчеты между контрагентами и делало невозможным возмещение НДС.
Кабинет Министров 23 декабря внес изменения в Порядок приостановления регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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