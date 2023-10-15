Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны — эксперт — Finance.ua
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Изменения правил финмониторинга могут повысить доверие к финансовой системе страны — эксперт

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Внедрение более централизованного и формализованного подхода к финмониторингу может не только повысить его эффективность, но и повысить доверие к финансовой системе.
Такое мнение высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
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«С внедрением более централизованного и формализованного подхода к финмониторингу можно ожидать повышения его эффективности, уменьшения расходов банков и повышения доверия к финансовой системе в целом», — считает эксперт.
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Для объяснения она привела пример четко установленной суммы наличных средств в размере 400 тыс. грн, которые клиент-физическое лицо может внести на свой счет или депозит в банке. По словам эксперта, если сумма превышает этот уровень, клиенту необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств: предварительные договоры банковских вкладов в других банках, договоры купли-продажи имущества или другие.
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«Именно здесь начинается история правил каждого отдельного банка, один банк принимает во внимание документы, срок заключения которых не более одного года давности, второй банк — не более трех лет, третий банк учитывает другие условия. Эта ситуация вызвана тем, что регулятор не установил четкого правила», — подчеркнула Елена Соседка.
В результате, по ее словам, с одной стороны есть недовольные клиенты, а с другой — риски для банка, который принимает во внимание документы, например трехлетней давности, ведь «регулятор может решить, что это недостаточно риск-ориентированный подход». Как отметила соучредитель Concord Fintech Solutions, то же касается и более сложных комбинаций правил финансового мониторинга по транзакционным операциям.
«Несомненно, инициирование и имплементация четких и прозрачных правил финансового мониторинга находится на стороне Национального банка Украины», — резюмировала Елена Соседка.
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По материалам:
УНН
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