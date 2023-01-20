Изменения 2023 года, которые приведут к росту цен в Варшаве — Finance.ua

Изменения 2023 года, которые приведут к росту цен в Варшаве Сегодня 20:01 — Личные финансы

Инфляция в Европе продолжает расти. Аналитики ожидают, что в этом году ее пиковое значение на польском рынке превысит отметку в 20%. За что жителям Варшавы придется платить больше в 2023 году, рассказываем дальше.

Впереди поляков ждет еще один год высоких цен. Жители Варшавы будут получать большие счета за коммунальные услуги, их ожидают более высокие налоги, значительные выплаты по ипотеке, а также рост среднего чека в супермаркетах. Международный сервис TransferGo назвал основные изменения, которые будут истощать кошельки жителей столицы Польши на протяжении 2023 года.

Высокая инфляция в Польше

Инфляция продолжит расти и в 2023 году. Согласно прогнозу Национального банка Польши, индекс роста цен достигнет пика в начале года, а затем будет постепенно снижаться. Это означает, что стоимость продуктов и дальше будет идти вверх. Следует помнить, что более низкая инфляция не означает, что цены также станут ниже.

Штраф за неоплаченную парковку

С начала января в Варшаве вырос штраф за неоплаченную парковку в зоне платных паркингов. Вместо 250 злотых нарушителям теперь придется заплатить 300 злотых. Кроме того, выросла стоимость штрафа, уплаченного в течение 7 дней после нарушения. Если раньше водители могли сэкономить, своевременно заплатив 170 злотых, то сейчас, после повышения тарифов, самый низкий сбор составит 200 злотых.

Повышение цен на электроэнергию

Если говорить о росте счетов за коммунальные услуги, то в 2023 году придется больше платить за электроэнергию. Согласно изменениям, утвержденным Управлением регулирования энергетики, месячная сумма в платежке может быть даже на 60% выше, чем в 2022 году.

Высокие ставки по ипотечным кредитам

В декабре 2022 года ставка по ипотечным кредитам упала более чем на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем. В конце 2022 года Совет по монетарной политике в третий раз решил оставить процентные ставки Национального банка Польши без изменений. Это привело к снижению WIBOR (процентных ставок, по которым банки предоставляют кредиты другим коммерческим учреждениям), а следовательно — уменьшению процентных ставок по кредитам на основе индекса. Однако, несмотря на это, заемщикам следует готовиться к еще одному году высоких рассрочек. Ежемесячная плата может не возрасти и даже немного снизиться, но она все равно будет высокой.

Более высокие тарифы за пользование автомагистралями

В 2023 году вырастет плата за проезд по автомагистралям, которыми управляет Генеральная дирекция национальных дорог и автострад. Первые, кого касаются изменения — водители автобусов и грузовиков. С января тарифы выросли на 13,3%.

Больший налог на собственность

Ставки налога на имущество вырастут практически на 12%. Согласно принятому в ноябре 2022 года постановлению, за 1 квадратный метр полезной площади жилых домов жители Варшавы будут платить 1 злотый, то есть на 0,11 злотых больше, если сравнивать с тарифом прошлого года. Лица, являющиеся владельцами бизнеса, будут платить за 1 квадратный метр 28,78 злотых — на 3,04 злотых больше, чем в прошлом.

Телеканал 24 По материалам:

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