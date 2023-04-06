Избыток чипов может обвалить квартальную прибыль Samsung до 14-летнего минимума — Finance.ua
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Избыток чипов может обвалить квартальную прибыль Samsung до 14-летнего минимума

Фондовый рынок
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Избыток чипов может обвалить квартальную прибыль Samsung до 14-летнего минимума
Избыток чипов может обвалить квартальную прибыль Samsung до 14-летнего минимума
Прибыль Samsung Electronics Co. Ltd в первом квартале, как ожидается, упадет на 92% до самого низкого уровня за любой квартал за 14 лет.
Об этом пишет Reuters.
Это связано с избытком чипов и тем, что покупатели, такие как центры обработки данных и производители компьютеров, замедлили закупки на фоне глобального экономического спада.
Ожидается, что выпуск нового флагманского смартфона Samsung поддержит прибыль от мобильных устройств, но подразделение по производству микросхем, вероятно, сообщит о квартальном убытке в размере более 3 трлн вон ($2,3 млрд), поскольку цены на микросхемы памяти упали, а стоимость запасов сократилась, говорят аналитики.
Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти, телевизоров и смартфонов по состоянию на 2022 год, и ожидается, что он на днях объявит предварительные результаты за первый квартал.
Операционная прибыль, вероятно, упала до 1,08 трлн вон в квартале, который закончился 31 марта, согласно оценке Refinitiv, проведенной 27 аналитиками. Это самый низкий показатель по сравнению с 590 млрд вон прибыли в первом квартале 2009 года.
Согласно данным TrendForce, цены на микросхемы памяти DRAM, широко используемые в смартфонах, ПК и серверах, за квартал упали примерно на 20%, в то время как цены на микросхемы флэш-памяти NAND, используемые для хранения данных, упали примерно на 10-15%.
Клиенты, в том числе операторы центров обработки данных, производители смартфонов и персональных компьютеров, воздерживаются от покупки новых чипов, поскольку потребительский спрос на технические устройства остается слабым из-за инфляции.
В результате конкуренты Micron Technology и SK Hynix сократили инвестиционные планы, ожидая, что спад производства чипов будет продолжаться как минимум до второй половины 2023 года. Samsung, напротив, пока не изменил свои инвестиционные планы. Аналитики говорят, что технологический гигант использует возможность увеличить свою долю рынка по сравнению с конкурентами, чтобы воспользоваться возможным возобновлением спроса.
Операционная прибыль мобильного бизнеса Samsung, вероятно, упала на 9%, до 3,46 трлн вон, в первом квартале, показали средние оценки семи аналитиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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