Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов — Finance.ua
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Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов

Сегодня 08:32Фондовый рынок
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Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесовИз зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов
Программа эвакуации предприятий из зоны боевых действий успешно идет.
Об этом сообщил в Telegram глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.
Он отметил, что 150 предприятий перемещены в безопасные локации, из них 57 уже работают.
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Чиновник добавил, что по состоянию на 2 апреля 2022 года из поданных 1322 заявок 335 уже передано на транспортировку.
Напомним, что r разработанной КМУ программе эвакуации предприятий из зоны боевых действий можно присоединиться по ссылке (Google форма) — заявка на логистику.
Чтобы подать заявку на релокацию, перейдите по этой ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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