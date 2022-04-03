Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов — Finance.ua

Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов

Сегодня 08:32 — Фондовый рынок

Из зоны боевых действий по программе Кабмина эвакуировали 150 бизнесов

Программа эвакуации предприятий из зоны боевых действий успешно идет.

Об этом сообщил в Telegram глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что 150 предприятий перемещены в безопасные локации, из них 57 уже работают.

Чиновник добавил, что по состоянию на 2 апреля 2022 года из поданных 1322 заявок 335 уже передано на транспортировку.

Напомним, что r разработанной КМУ программе эвакуации предприятий из зоны боевых действий можно присоединиться по ссылке (Google форма) — заявка на логистику.

Чтобы подать заявку на релокацию, перейдите по этой ссылке

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