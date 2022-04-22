Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работают — Finance.ua
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Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работают

Сегодня 13:28Фондовый рынок
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Из зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работаютИз зоны боевых действий переместили 400 предприятий, половина из них уже работают
По состоянию на 22 апреля по программе релокации из зоны боевых действий перемещены 400 предприятий, 190 из них уже приступили к работе.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают», — написал Гетманцев.
По данным главы парламентского комитета, еще 520 предприятий передано на транспортировку.
Он напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке. Присоединиться к логистике — по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Малый бизнес постепенно возвращается к работе. Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей МПБ — участников проекта Unlimit Ukraine. Существенно сократилось количество неработающих предприятий — в настоящее время таких 26%, в то время как месяц назад их было 42%. Из опрошенных малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению;
  • в Киеве активно продолжает возобновлять работу средний бизнес.
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По материалам: Економічна Правда
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