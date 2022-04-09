Из-за войны в Украине цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня в истории — ООН

Сегодня 06:09 — Аграрный рынок

Из-за войны в Украине цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня в истории — ООН

Мировые цены на продовольственные товары подскочили в марте на самый высокий уровень за всю историю, поскольку война России против Украины спровоцировала нехватку на зерновых рынках.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг своего самого высокого уровня с момента создания в 1990 году.

Цены на зерновые выросли в марте на 17,1% из-за значительного роста цен на пшеницу и все грубое зерно. На Украину и Россию приходится около 30% и 20% мирового экспорта пшеницы и кукурузы соответственно.

В течение месяца войны мировые цены на пшеницу выросли на 19,7%, а на кукурузу — на 19,1% против марта, достигнув рекордного уровня вместе с ценами на ячмень и сорго.

Индекс цен на растительное масло вырос на 23,2% из-за повышения котировок на подсолнечное масло, ведущим мировым экспортером которого является Украина. Цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно выросли в результате повышения цен на масло из семян подсолнечника и роста цен на сырое масло.

Относительно сахара индекс вырос на 6,7% из-за повышения курса бразильского реала и высоких цен на нефть. Мясо подорожало на 4,8% до исторического максимума из-за нехватки свиней в Западной Европе и сокращения поставок птицы после вспышек птичьего гриппа.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6% и был на 23,6% выше, чем в марте 2021 года.

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