Из-за войны урожай в Украине будет меньше на 20% — Finance.ua
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Из-за войны урожай в Украине будет меньше на 20%

Сегодня 11:33Аграрный рынок
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Вторжение рф подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.
Об этом пишет британская разведка.
Дословно: Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах".
Напомним, ООН предупредила, что если россия не разблокирует порты Украины, это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.
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По материалам: Економічна Правда
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