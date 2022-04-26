Из-за войны урожай в Украине будет меньше на 20% — Finance.ua

Из-за войны урожай в Украине будет меньше на 20%

Сегодня 11:33 — Аграрный рынок

Вторжение рф подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Об этом пишет британская разведка.

Дословно: Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах".

Напомним, ООН предупредила, что если россия не разблокирует порты Украины, это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире.

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