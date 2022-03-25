Из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию — Finance.ua
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Из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию

Сегодня 09:13Казна и Политика
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Из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсиюИз-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию
Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.
«В случае гибели лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных громад, при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышение нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих», — сказано в сообщении.
Кроме этого, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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