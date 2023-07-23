Из-за войны украинцам могут увеличить рабочую неделю: кому придется работать дольше — Finance.ua

Из-за войны украинцам могут увеличить рабочую неделю: кому придется работать дольше Сегодня 11:15 — Личные финансы

Из-за войны украинцам могут увеличить рабочую неделю: кому придется работать дольше

В Украине из-за военного положения предприятия могут переходить на продленную рабочую неделю. В частности, им разрешается вводить шестидневную рабочую неделю, а продолжительность работы повышать до 10 часов в день.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по труду.

Отмечается, что согласно требованиям ст. 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 г. № 2136-IX, обычную продолжительность рабочего времени в период действия военного положения можно увеличить до 60 часов в неделю для работников, работающих на объектах критической инфраструктуры. Параллельно людям также обязаны увеличить заработную плату.

«Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п. ), которым согласно законодательству устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю», — говорится в сообщении.

То есть у работодателя есть право перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю, а также изменять графики работы своих сотрудников. При этом продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Справка Finance.ua:

в Кабмине считают, что уже сейчас наша страна особо нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах. Учитывая это, правительство увеличит госзаказ на подготовку этих специалистов в учебных заведениях;

кроме того, Кабмин убежден, что восстановление Украины станет «самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны». Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается, в частности, саперов и строителей.



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