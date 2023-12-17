Из-за вооруженной агрессии россии в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов — Finance.ua
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Из-за вооруженной агрессии россии в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов

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Из-за вооруженной агрессии россии в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов
Из-за вооруженной агрессии россии в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов
Из-за вооруженной агрессии россии в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов. Однако наша страна продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей.
Об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Евгений Федоренко.
В этом году темой встречи стали вопросы финансирования будущих инициатив по сокращению выбросов SLCP, то есть непродолжительно существующих загрязнителей окружающей среды. Они «на втором месте» после СО2 по влиянию на изменение климата, могут храниться в атмосфере от нескольких дней до десятилетий. Среди таких «разрушителей» климата и метан.
Однако даже несмотря на войну Украина взяла на себя обязательства и приняла План мер по сокращению выбросов метана «Global Methane Pledge». К 2030 году планируем сократить их на 30%. Также мы продолжаем внедрять евроинтеграционные реформы, которые позволят украинским предприятиям-загрязнителям модернизироваться, мы движемся к принципам циркулярной экономики и зеленого развития", — отметил Евгений Федоренко.
По его словам, Украина уже планирует свое зеленое восстановление с использованием лучших инновационных технологий, таких как водород. И это станет инвестицией нашей страны в глобальную мировую работу по предотвращению изменения климата.
По материалам:
Економічна Правда
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