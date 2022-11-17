Из-за резкого похолодания по всей Украине будут плановые и аварийные отключения света — Finance.ua

Из-за резкого похолодания по всей Украине будут плановые и аварийные отключения света Сегодня 20:45 — Энергетика

Графики почасовых отключений будут введены по всей Украине в течение суток 17 ноября. Также сегодня дополнительно планируется аварийное отключение.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго ».

Как отметили в пресс-службе, из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме.

«Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — говорится в пресс-службе.

Напомним, по всей Украине 16 ноября были применены графики почасовых отключений, а также дополнительно аварийные отключения. Это произошло после того, как 15 ноября произошла самая большая атака в истории энергетики.

По прогнозу синоптиков сегодня, 17 ноября, в Украине ожидается первый снег.

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