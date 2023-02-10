Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго Сегодня 12:45 — Энергетика

Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго, Фото: Міненерго

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки на объекты энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По его словам, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях.

Введены аварийные отключения во многих регионах.

Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

«Благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения», — добавил Галущенко.

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