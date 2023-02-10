Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго — Finance.ua
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Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго

Энергетика
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Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго
Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго, Фото: Міненерго
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки на объекты энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По его словам, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях.
Введены аварийные отключения во многих регионах.
Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
«Благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения», — добавил Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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