Из-за ракетных обстрелов есть повреждения в шести областях — Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал последствия очередной массированной ракетной и дроновой атаки на объекты энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По его словам, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях.
Введены аварийные отключения во многих регионах.
Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
«Благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения», — добавил Галущенко.
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