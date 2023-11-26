Из-за похолодания в Украине могут ввести графики отключения света, — эксперт — Finance.ua
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Из-за похолодания в Украине могут ввести графики отключения света, — эксперт

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Из-за похолодания в Украине могут ввести графики отключения света, — эксперт
Из-за похолодания в Украине могут ввести графики отключения света, — эксперт
В Украине могут ввести графики отключения света на 1−2 часа. Это может произойти, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии при низких температурах.
Такое мнение в эфире телеканала «Киев» высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, все будет зависеть от среднесуточной температуры.
«Очень много есть расчетов, очень много разных сценариев, как могут развиваться события. Но я думаю, что при среднесуточной температуре где-то -8 — -10°C, к сожалению, придется применять графики. К этому украинцам нужно быть готовыми, хотя мне кажется, в моем информационном пузыре большая часть людей понимала это еще до наступления зимы и соответственно готовились», — объяснил эксперт.
22 ноября НЭК «Укрэнерго» сообщило, что 22 ноября в украинской энергосистеме выявлен дефицит электроэнергии. Там прогнозировали, что к вечеру он увеличится.
Рост дефицита электроэнергии в компании связывается с несколькими факторами: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.
Ранее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что энергетика страны получила три уровня защиты от ракет и дронов, запускаемых россией. В частности, было проведено строительство габионов и биг-бегов. Кроме того, вокруг таких объектов строятся бетонные конструкции.
По материалам:
УНІАН
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