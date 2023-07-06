Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции — Finance.ua
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Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции

Энергетика
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Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции
Из-за ночных обстрелов на Львовщине обесточена линия электропередач и подстанции
Ночью враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. По состоянию на утро 6 июля в результате вражеского удара во Львовской области была обесточена линия электропередачи и 3 трансформаторные подстанции.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В результате без света остались два населенных пункта.
Также из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. В Донецкой области обесточивалось около 15 тысяч потребителей.
Минэнерго сообщает, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.
В Херсонской области энергетики до сих пор ликвидируют последствия наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей.
Кроме этого, в результате технологических нарушений в Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областях временно обесточена часть потребителей.
Напомним, оккупационные силы российской федерации ночью 6 июня нанесли ракетные удары по Львову. Попали в многоэтажное здание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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