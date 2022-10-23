Из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро — Finance.ua

Из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро Сегодня 06:53 — Мир

Из-за нехватки рабочей силы Германия может потерять 85 млрд евро

В то время как Германия борется с энергетическим кризисом, острая нехватка рабочей силы усугубляет проблемы для производителей, пытающихся сохранить свою конкурентоспособность.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Стало известно, что из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, вызванной старением населения и пандемией, производители от Airbus SE до BMW AG и BASF SE испытывают нехватку персонала, необходимого им для того, чтобы идти в ногу со спросом.

Недавние опросы показали, что рекордные 50% компаний сокращают объемы производства из-за кадровых проблем, и это обходится экономике до 87 миллиардов евро в год.

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«Все больше и больше компаний сокращают свой бизнес, потому что им просто не хватает работников. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема, вероятно, еще больше обострится», — сказал Штефан Зауэр, эксперт по рынку труда в Институте экономических исследований в Мюнхене.

Также известно, что резкий рост стоимости рабочей силы может быть благом для работников, но для самой большой экономики Европы это удар по конкурентоспособности, который вряд ли мог наступить в худшее время.

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В связи с высоким спросом на рабочую силу и инфляцией, подскочившей до 10,9% в прошлом месяце, работники государственного сектора Германии добиваются повышения заработной платы на 10,5%, в то время как работники металлургических предприятий требуют повышения на 8%.

Скорейшее повышение заработной платы может помочь умерить инфляцию, создавая головную боль для политиков. Эта тенденция может подтолкнуть Европейский центральный банк к более жесткой монетарной политике, даже если экономические перспективы ухудшаются.

Экономист финансовой компании UBS Group Феликс Хюфнер прогнозирует, что к концу 2023 года заработная плата в Германии вырастет на 3,5%.

«Высокие цены на энергоносители и нехватка квалифицированных рабочих безусловно сдерживают развитие немецкой промышленности. Страны с лучшей демографической ситуацией, например Франция, в будущем будут располагать большими производственными мощностями», — сказал Хюфнер.

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