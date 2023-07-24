Из-за блокирования портов Украина потеряла 10% ВВП и 135 млрд гривен налогов, — ФРТУ Сегодня 11:38 — Аграрный рынок

Из-за блокирования портов Украина потеряла 10% ВВП и 135 млрд гривен налогов, — ФРТУ

Из-за заблокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов — что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение.

Об этом сообщает Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

«Через формат зернового соглашения российская федерация фактически узаконила „право пиратства“ на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтре. Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии, и к сожалению де-факто согласилось с таким положением вещей», — отметили в ФРТУ.

россия, в свою очередь, сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов.

Для этого, по убеждению федерации, нужно предпринять ряд шагов, и прежде всего — отстаивать позицию, что единственно возможный формат — полностью разблокированные порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

«Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового прекращения террористических и пиратских посягательств со стороны рф на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, осуществить меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов в Черноморском регионе — комплексный мониторинг, противоракетная оборона, выявление и обезвреживание морских мин», — подчеркнули в ФРТУ.

Читайте также В ООН собирают Совбез из-за срыва россией зернового соглашения

Также в федерации призвали запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на рф в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.