Изъятие авто на нужды военных: какая процедура и кто имеет право забирать машины — Finance.ua

Изъятие авто на нужды военных: какая процедура и кто имеет право забирать машины

Сегодня 14:01 — Личные финансы

В условиях военного положения законом допускается отчуждение автомобилей граждан для нужд государства без согласия владельцев. Однако процесс предполагает соблюдение определенных правил.

Что нужно знать об изъятии авто на нужды военных — рассказали в ЮК «Дорожный адвокат».

Принудительное отчуждение транспортного средства предусматривает полный переход права собственности, а не передачу во временное пользование.

Право изъятия у граждан транспортных средств предусмотрено в ч.2 ст. 353 Гражданского кодекса, п.4 ч1 ст.8 Закона «О правовом режиме военного положения». Механизм изъятия предусмотрен Законом «О передаче, принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения». Порядок осуществления компенсации за такие транспортные средства детализирован в постановлении КМУ от 3110.2012 № 998.

Принудительное отчуждение транспортного средства — это лишение владельца права собственности на автомобиль, переходящий в собственность государства для использования в условиях военного положения. То есть, под принудительным отчуждением подразумевается не передача во временное пользование, а полный переход права собственности.

Кто может принимать решение о принудительном отчуждении?

Принудительное отчуждение в связи с введением военного положения осуществляется по решению военного командования. Военным командованием есть Вооруженные силы Украины и их подразделения. То есть, ни территориальная оборона, ни полиция не наделены полномочиями отчуждать имущество граждан.

При этом такое решение должно быть согласовано с областной, районной или городской государственной — администрацией или — исполнительным органом соответствующего местного совета. Без такого согласования автомобиль может быть отчужден только в местах, где ведутся боевые действия.

Следовательно, отчуждение авто осуществляется на основании приказа военного командования и согласия соответствующего органа местной власти (в местах боевых действий). Поэтому если вам сообщают об изъятии транспортного средства, вы имеете право ознакомиться с данными документами.

Какой документ должен получить собственник авто?

Факт отчуждения осуществляется на основании акта, в которым указывается такая информация:

название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении;

сведения о собственнике автомобиля;



сведения о документе на право собственности (при наличии);



описание имущества, сведения о регистрационном номере транспортного средства, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и других регистрационных данных.



Далее акт должен подписать владелец авто и уполномоченные лица военного командования, а также орган местной власти. Также прилагается вывод о стоимости авто на дату его оценки. Один экземпляр акта остается у владельца машины. При этом сам документ могут составить и без его присутствия.

Оценку отчужденного имущества проводят частные субъекты оценочной деятельности, органы госвласти или местного самоуправления по согласованию с собственником. Водитель имеет право высказать свои замечания или предложения относительно стоимости авто. Вывод об оценке можно обжаловать в суде.

Коммпенсация

К тому же граждане имеют право на возмещение стоимости отчужденного имущества за счет средств госбюджета. Предварительное полное возмещение производится до подписания акта. Однако пока такой механизм не работает, поэтому можно воспользоваться порядком следующей полной компенсации. Для этого владельцу нужно обратиться с заявлением в военный комиссариат после отмены военного положения.

Что касается возможности возврата авто, если после отмены режима военного положения автомобиль сохранился, возврат осуществляется в судебном порядке.

Стоит отметить, что возврат происходит только по желанию владельца и не является обязанностью. Владелец автомобиля может выбрать один из двух предусмотренных вариантов. Если авто не сохранилось, отсутствует возможность требовать его возвращения.

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