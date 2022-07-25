Из Украины за сутки выехали почти 37 тысяч человек: ситуация на границе — Finance.ua

Из Украины за сутки выехали почти 37 тысяч человек: ситуация на границе
За сутки 24 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 82 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 37 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекла границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдову.
В то же время вернулись из-за границы более 45 тысяч человек, 41 тысяча из них — граждане Украины.
За это время на границе также было оформлено 57 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 09:00 ч. 25 июля очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
«Угринов» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
«Шегини» — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
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