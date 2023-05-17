Из украинского порта сегодня выйдет последнее судно в рамках "зерновой сделки" Сегодня 11:32

Из Украины сегодня, 17 мая, выйдет последнее судно в рамках «зерновой сделки». С 18 мая россия грозится заблокировать коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ООН в комментарии заявил, что 17 мая из украинского порта выйдет последнее судно с украинским продовольствием.

Что известно о сделке

В последний раз Украина, Турция, ООН и россия продлили действие зерновой сделки в марте 2023 года. Украина заявила, что соглашение продлено на 120 дней. При этом россия утверждает, что согласилась на 60-дневное продление, то есть до 18 мая.

В то же время рф для продления соглашения выдвинула ряд требований, в том числе частичное снятие санкций и возобновление собственного экспорта.

На прошлой неделе в Стамбуле начались переговоры между Украиной, россией, Турцией и ООН по продлению зернового коридора.

Посол Украины в Турции заявил, что Украина в ближайшие дни ожидает онлайн-переговоров по продлению зерновой сделки.

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