Из украинских портов вышли еще 8 судов с зерном для Азии и Европы — Finance.ua

Из украинских портов вышли еще 8 судов с зерном для Азии и Европы Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Из портов Одесской области сегодня, 13 декабря, вышли еще восемь судов с 238,6 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает Мининфраструктуры

Сообщается, что в портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 690 тысяч тонн украинской агропродукции.

Итого с 1 августа из одесских портов вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, недавно из порта «Одесса» отправилось судно с пшеницей для Сомали.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.

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