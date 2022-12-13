Из украинских портов вышли еще 8 судов с зерном для Азии и Европы — Finance.ua
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Из украинских портов вышли еще 8 судов с зерном для Азии и Европы

Казна и Политика
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Из портов Одесской области сегодня, 13 декабря, вышли еще восемь судов с 238,6 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
Сообщается, что в портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 690 тысяч тонн украинской агропродукции.
Итого с 1 августа из одесских портов вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, недавно из порта «Одесса» отправилось судно с пшеницей для Сомали.
Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.
По материалам:
РБК-Україна
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