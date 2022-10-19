Из Украинских портов вышли 6 судов агропродукции для стран Азии и Европы — Finance.ua

Из Украинских портов вышли 6 судов агропродукции для стран Азии и Европы Сегодня 20:40 — Аграрный рынок

19 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 6 судов с 86,7 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска — ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта «Южный» — балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,9 млн тонн продовольствия.

Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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