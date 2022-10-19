Из Украинских портов вышли 6 судов агропродукции для стран Азии и Европы — Finance.ua
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Из Украинских портов вышли 6 судов агропродукции для стран Азии и Европы

Аграрный рынок
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19 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 6 судов с 86,7 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
Об этом сообщает Мининфраструктура Украины.
Из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска — ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта «Южный» — балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,9 млн тонн продовольствия.
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Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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