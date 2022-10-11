Из украинских морпортов отправились еще 7 судов «зерновым коридором», — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Из украинских морпортов отправились еще 7 судов «зерновым коридором», — Мининфраструктуры

Казна и Политика
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Из морских торговых портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» во вторник, 11 октября, отправились еще семь судов из 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
«11 октября в рамках реализации „Зерновой инициативы“ из портов „Одесса“, „Южный“ и „Черноморск“ вышли 7 судов. На их борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тыс. тонн пшеницы в Тунис, а также от причалов „Одесского“ и „Южного“ портов вышли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. MAGNUM POWER», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, с момента выхода первого судна с украинской продовольствием экспортировано 7 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием, направленных в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, 9 октября из портов Одесской области в рамках «зернового коридора» вышли еще 13 судов с продовольствием.

Боритесь — поборете! Слава Украине!

По материалам:
Українські Новини
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