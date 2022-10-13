Из россии уходит один из крупнейших шведских девелоперов — Finance.ua

Из россии уходит один из крупнейших шведских девелоперов Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Из россии уходит один из крупнейших шведских девелоперов

Шведская девелоперская компания Bonava продает бизнес в россии, подписав соответствующие соглашения. Сделка должна завершиться в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали представители застройщика, сумма сделки составит 98 млн евро, закрыть ее планируют в течение полугода. Уход с российского рынка приведет к потерям девелопера в размере 27 млн евро.

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По словам главного исполнительного директора Bonava Питера Валлина, такое решение компания приняла из-за агрессивной внешней политики россии.

«Нам было важно найти решение, учитывающее безопасность наших сотрудников и партнеров, и эта продажа учитывала эти факторы», — рассказал он.

Как известно, Bonava — это одна из самых крупных девелоперских компаний в Швеции. Застройщик принял решение о сворачивании бизнеса в россии еще в марте этого года, тогда как кремль решил развязать войну в Украине.

На долю продаж Bonava в 2021 году в россии пришлось 5% от общей выручки компании за год.

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Build Portal По материалам:

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