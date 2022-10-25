Из России уходит еще одна известная корпорация — Finance.ua

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Из России уходит еще одна известная корпорация

Фондовый рынок
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Из России уходит еще одна известная корпорация
Из России уходит еще одна известная корпорация
Американская корпорация «Yum! Brands», которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, уходит из россии и продает свой бизнес.
Об этом пишет Bloomberg.
Владелец сети ресторанов продает свой бизнес компании Smart Service Ltd., управляемой одним из существующих там франчайзи KFC.
Новый владелец будет нести ответственность за ребрендинг ресторанов в соответствии с концепцией, отличной от Yum, и сохранностью сотрудников, говорится в заявлении компании.
Yum заявила, что после сделки прекратит свое корпоративное присутствие в россии.
По данным российских СМИ от нового владельца сеть может получить название «Rostic’s».
Напомним, по данным Киевской школы экономики, на территории россии продолжают работать 1169 международных компаний.
38,4% компаний уже заявили о выходе с рынка, 40,2% остаются, 17,1% выжидают и только 4,3% полностью вышли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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