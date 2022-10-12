Из одесских портов вышел очередной караван с продовольствием в рамках «зернового коридора» — Finance.ua
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Из одесских портов вышел очередной караван с продовольствием в рамках «зернового коридора»

Казна и Политика
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Сегодня, 12 октября, из одесских портов вышли еще девять судов со 150 тысяч тонн агропродукции. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Так, балкер KLC ERCIYES доставит 11,5 тысячи тонн сои в Египет, балкер SIMAS — 13,4 тысячи тонн кукурузы в Ливан, и танкер AGNES VICTORY — 42 тысячи тонн растительного масла для Индии.
От причалов Одесского порта отправились балкеры LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.
Из порта Черноморска вышли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. Из порта «Южный» — суда AGNES VICTORY, EGE BEY.
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С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, 1 августа, из украинских портов вышли 325 судов. Они вывезли 7,2 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
По материалам:
РБК-Україна
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