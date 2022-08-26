Из одесских портов вышел еще один караван с продовольствием — Finance.ua
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Из одесских портов вышел еще один караван с продовольствием

Казна и Политика
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В пятницу, 26 августа, из одесских портов вышел еще один караван с украинским продовольствием.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще четыре судна с зерновыми грузами», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что еще пять судов были осмотрены и отправились в Украину.
Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно «зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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