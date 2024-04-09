Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА 09.04.2024, 02:34 — Технологии&Авто

Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА

Разработчик гиперзвуковых систем Hermeus представил свой новый высокоскоростной беспилотный самолет с реактивным двигателем Quarterhorse Mk1. Это их вторая полностью интегрированная машина за последний год.

Как отмечают авторы портала Defence News, в то время как Quarterhorse в своих многочисленных итерациях преодолевает ступеньки на пути к ведущей цели компании Hermeus по разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, которые могут достигать скорости 5 Махов или выше, для оборонных и коммерческих клиентов, Пентагон заинтересован в использовании данных, полученных на основании испытаний этого самолета для тестирования собственных авиационных систем, сообщает АрмияInform.

В пояснении от инженеров стартапа Hermeus, размещенном на официальной странице фирмы, отмечается, что Quarterhorse Mk 1 — беспилотный летательный аппарат с одним двигателем GE Aerospace J85. Беспилотник будет использоваться для лётных испытаний на дозвуковых скоростях. Его основная задача — продемонстрировать высокоскоростной взлет и посадку, что является ключевой возможностью будущих гиперзвуковых самолетов.

О тесном сотрудничестве с американским оборонным ведомством свидетельствует и тот факт, что грядущие летние испытания планируется провести на базе ВВС США «Эдвардс». Беспилотник подвергнется разным испытаниям своих подсистем, наземной станции, операций и человеческого фактора, чтобы подготовить его к летным испытаниям.

Программа Quarterhorse, по словам ее разработчиков, имеет уникальный подход, согласно которому каждый последующий построенный самолет сложнее предыдущего, и включает знания и опыт, полученные при создании предыдущих прототипов. Это не только сводит к минимуму программный риск для нескольких транспортных средств, но и ускоряет доставку продуктов и услуг клиентам Hermeus.

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«Самый важный аспект нашего подхода к разработке гиперзвукового самолета — это скорость итераций: проектирование, строительство и запуск самолета менее чем за год, каждый год», — заявил генеральный директор и соучредитель Hermeus Эй Джей Пиплика.

Помимо демонстрации своего самолета, Hermeus также раскрыл подробности о следующей версии Quarterhorse — Mk 2. Новая модель будет оснащена двигателем Pratt & Whitney F100 и, как ожидается, достигнет сверхзвуковых скоростей.

Компания приняла стратегическое решение перейти на более мощный двигатель для Quarterhorse Mk 2, который поможет ускорить разработку многоцелевого гиперзвукового самолета Darkhorse для целей обороны и национальной безопасности. Это обновление также позволит компании построить специально созданный высокоскоростной беспилотник, являющийся уникальным продуктом на рынке.

В планах компании также применение усовершенствованного двигателя Chimera, который будет использоваться в поднятом в воздух первом самолете Quarterhorse, и его еще большем преемнике Darkhorse. Эта силовая установка, использующая турбореактивный двигатель GE J85 в качестве турбинного сердечника, позволит летательным аппаратам компании не только достигать высоких скоростей, но и иметь значительную дальность полета и грузоподъемность.

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Финализация этого проекта должна дать компании Hermeus возможность создать два разных типа гиперзвуковых самолетов: Darkhorse — универсальный многоцелевой беспилотник, предназначенный для оборонных целей, и Halcyon — гражданский коммерческий самолет, способный переправить пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за 90 минут.

«Мы создаем потенциал, который, безусловно, восполнит некоторые пробелы, и я думаю, что наличие оперативного потенциала раньше, чем Darkhorse — на несколько лет раньше — действительно поможет Пентагону», — заявил гендиректор Hermeus Эй Джей Пиплика в интервью Breaking Defense.

В свою очередь, эксперты ИКК Defense Express отмечают, что потенциал гиперзвуковых транспортных средств, которые могут двигаться со скоростью в М 5 или быстрее, вызывает повышенный интерес министерства обороны США. Особенно на фоне активности россии и КНР в разработках гиперзвуковых систем нападения.

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«Гиперзвуковые аппараты — ракеты или самолеты — двигаются настолько быстро и низко, что, учитывая кривизну Земли, противник увидит их тогда, когда сбить их будет уже невозможно. Но господствовать в гиперзвуковом пространстве будут те, кто теорию переведет в плоскость конкретных действующих проектов, которые станут действительно серийными образцами. И здесь ВВС США хотят быть первыми», — констатируют исследователи рынка оборонных технологий по Defense Express.

Пока неизвестно, будет ли Hermeus предлагать Quarterhorse Mk2 для программы Пентагона Replicator, в рамках которой в течение двух лет будут созданы тысячи беспилотных систем для американских ВВС. Но в настоящее время компания Hermeus не входит в число первых пяти подрядчиков, участвующих в ранних стадиях проекта совместного боевого самолета для Воздушных сил США.

Армія Inform По материалам:

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