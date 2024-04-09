Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА — Finance.ua
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Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА

Технологии&Авто
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Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА
Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА
Разработчик гиперзвуковых систем Hermeus представил свой новый высокоскоростной беспилотный самолет с реактивным двигателем Quarterhorse Mk1. Это их вторая полностью интегрированная машина за последний год.
Как отмечают авторы портала Defence News, в то время как Quarterhorse в своих многочисленных итерациях преодолевает ступеньки на пути к ведущей цели компании Hermeus по разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, которые могут достигать скорости 5 Махов или выше, для оборонных и коммерческих клиентов, Пентагон заинтересован в использовании данных, полученных на основании испытаний этого самолета для тестирования собственных авиационных систем, сообщает АрмияInform.
В пояснении от инженеров стартапа Hermeus, размещенном на официальной странице фирмы, отмечается, что Quarterhorse Mk 1 — беспилотный летательный аппарат с одним двигателем GE Aerospace J85. Беспилотник будет использоваться для лётных испытаний на дозвуковых скоростях. Его основная задача — продемонстрировать высокоскоростной взлет и посадку, что является ключевой возможностью будущих гиперзвуковых самолетов.
Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА
О тесном сотрудничестве с американским оборонным ведомством свидетельствует и тот факт, что грядущие летние испытания планируется провести на базе ВВС США «Эдвардс». Беспилотник подвергнется разным испытаниям своих подсистем, наземной станции, операций и человеческого фактора, чтобы подготовить его к летным испытаниям.
Программа Quarterhorse, по словам ее разработчиков, имеет уникальный подход, согласно которому каждый последующий построенный самолет сложнее предыдущего, и включает знания и опыт, полученные при создании предыдущих прототипов. Это не только сводит к минимуму программный риск для нескольких транспортных средств, но и ускоряет доставку продуктов и услуг клиентам Hermeus.
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«Самый важный аспект нашего подхода к разработке гиперзвукового самолета — это скорость итераций: проектирование, строительство и запуск самолета менее чем за год, каждый год», — заявил генеральный директор и соучредитель Hermeus Эй Джей Пиплика.
Помимо демонстрации своего самолета, Hermeus также раскрыл подробности о следующей версии Quarterhorse — Mk 2. Новая модель будет оснащена двигателем Pratt & Whitney F100 и, как ожидается, достигнет сверхзвуковых скоростей.
Из Нью-Йорка в Лондон — за 90 минут: Hermeus готовится поднять в воздух сверхскоростной БПЛА
Компания приняла стратегическое решение перейти на более мощный двигатель для Quarterhorse Mk 2, который поможет ускорить разработку многоцелевого гиперзвукового самолета Darkhorse для целей обороны и национальной безопасности. Это обновление также позволит компании построить специально созданный высокоскоростной беспилотник, являющийся уникальным продуктом на рынке.
В планах компании также применение усовершенствованного двигателя Chimera, который будет использоваться в поднятом в воздух первом самолете Quarterhorse, и его еще большем преемнике Darkhorse. Эта силовая установка, использующая турбореактивный двигатель GE J85 в качестве турбинного сердечника, позволит летательным аппаратам компании не только достигать высоких скоростей, но и иметь значительную дальность полета и грузоподъемность.
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Финализация этого проекта должна дать компании Hermeus возможность создать два разных типа гиперзвуковых самолетов: Darkhorse — универсальный многоцелевой беспилотник, предназначенный для оборонных целей, и Halcyon — гражданский коммерческий самолет, способный переправить пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за 90 минут.
«Мы создаем потенциал, который, безусловно, восполнит некоторые пробелы, и я думаю, что наличие оперативного потенциала раньше, чем Darkhorse — на несколько лет раньше — действительно поможет Пентагону», — заявил гендиректор Hermeus Эй Джей Пиплика в интервью Breaking Defense.
В свою очередь, эксперты ИКК Defense Express отмечают, что потенциал гиперзвуковых транспортных средств, которые могут двигаться со скоростью в М5 или быстрее, вызывает повышенный интерес министерства обороны США. Особенно на фоне активности россии и КНР в разработках гиперзвуковых систем нападения.
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«Гиперзвуковые аппараты — ракеты или самолеты — двигаются настолько быстро и низко, что, учитывая кривизну Земли, противник увидит их тогда, когда сбить их будет уже невозможно. Но господствовать в гиперзвуковом пространстве будут те, кто теорию переведет в плоскость конкретных действующих проектов, которые станут действительно серийными образцами. И здесь ВВС США хотят быть первыми», — констатируют исследователи рынка оборонных технологий по Defense Express.
Пока неизвестно, будет ли Hermeus предлагать Quarterhorse Mk2 для программы Пентагона Replicator, в рамках которой в течение двух лет будут созданы тысячи беспилотных систем для американских ВВС. Но в настоящее время компания Hermeus не входит в число первых пяти подрядчиков, участвующих в ранних стадиях проекта совместного боевого самолета для Воздушных сил США.
По материалам:
Армія Inform
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